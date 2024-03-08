Собянин рассказал, какие цветы высадят в Москве в 2024 году

Больше 56 миллионов цветов украсят столицу в 2024 году. О том, как преобразится Москва, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Когда наступит стабильная теплая погода, на клумбах зацветут миллионы тюльпанов и начнется высадка других цветов. Первыми на цветниках появится виола трехцветная. Одновременно с виолой в начале мая на клумбах зацветут тюльпаны, которые были высажены еще осенью 2023 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.