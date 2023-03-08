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Собянин рассказал о преимуществах цифрового паспорта поликлиник

Собянин рассказал о преимуществах цифрового паспорта поликлиник

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В московских поликлиниках заработал цифровой паспорт. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Это новый сервис ЕМИАС, который существенно упрощает главврачам и их заместителям управление медорганизацией и помогает более качественно следить за здоровьем пациентов. В паспорте есть широкий набор аналитических данных о работе и качестве оказания медпомощи в учреждении, а также сводная статистка по пациентам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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