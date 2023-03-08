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Собянин: сегодня женщины составляют более трети работников метрополитена

Собянин: сегодня женщины составляют более трети работников метрополитена

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Сергей Собянин поздравил с праздником женскую часть коллектива Московского метрополитена.

Мэр сообщил, что сейчас в столичном метрополитене работает свыше 24 тысяч представительниц слабого пола. Только на БКЛ больше тысячи сотрудниц.

Однако, по словам мэра, их точно нельзя назвать слабыми. Это профессионалы своего дела, без которых столичный транспорт не был бы таким надежным и комфортным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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