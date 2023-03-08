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Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

Собянин поздравил москвичек с Международным женским днем

Собянин: число площадок проекта "День без турникетов" в этом году вырастет вдвое

Новости часа: Собянин вручил награды заслуженным москвичкам накануне 8 Марта

Собянин вручил государственные и городские награды москвичкам накануне 8 Марта

Собянин одобрил проекты строительства двух промкомплексов в Зеленограде

Собянин: московские врачи провели более 10 тыс операций на территории ДНР и ЛНР

Собянин: флагманский центр Склифа начал принимать первых пациентов

Новости часа: московские врачи провели более 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Собянин: московские медики провели свыше 10 тыс операций в Донецке и Луганске

Москва помогает женщинам найти дело мечты или открыть собственный бизнес. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Например, во флагманских центрах "Моя работа" помогут определиться с профессией, подберут нужную вакансию и составят резюме. Там можно посетить тренинги, пройти обучение или получить помощь в открытии собственного дела.

Центр занятости "Моя карьера" помогает оформить статус самозанятой, дает знания в сфере предпринимательства. Специально для мам создана программа "Мама работает".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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