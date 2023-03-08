Собянин рассказал, как москвички могут реализовать себя при поддержке города

Москва помогает женщинам найти дело мечты или открыть собственный бизнес. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Например, во флагманских центрах "Моя работа" помогут определиться с профессией, подберут нужную вакансию и составят резюме. Там можно посетить тренинги, пройти обучение или получить помощь в открытии собственного дела.

Центр занятости "Моя карьера" помогает оформить статус самозанятой, дает знания в сфере предпринимательства. Специально для мам создана программа "Мама работает".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

