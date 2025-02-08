Собянин: возгорание в здании Электрозавода локализовано

К настоящему моменту в здании Электрозавода на востоке столицы удалось ликвидировать открытое горение. Пожар локализован, рассказал Сергей Собянин.

По предварительным данным, находившиеся внутри люди эвакуированы. Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно оказывают ее на месте и в городских клиниках, уточнил мэр.

Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.