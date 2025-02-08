Сергей Собянин поздравил московских ученых с Днем российской науки

8 февраля празднуют День российской науки. С праздником московских ученых и исследователей поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Москва по праву является крупнейшим научным центром России. Интеллектуальный, исследовательский и инновационный потенциал столицы востребован в решении одной из главных национальных задач – обеспечении технологического суверенитета страны.

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