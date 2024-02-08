Собянин рассказал о строящейся станции метро "Бачуринская"

В поселении Сосенском в скором времени откроется станция метро "Бачуринская". О новой фазе строительства рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

По его словам, проект находится на финишной прямой. Готовность платформы составляет 70%. Сейчас строители завершают монолитные работы, монтируют инженерное оборудование. Внутреннюю отделку "Бачуринской" выполнят в стиле супрематизма.

Станция станет частью Троицкой линии метро. После ее открытия снизится нагрузка на дороги ТиНАО, а у горожан появится новый скоростной транспорт.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.