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08 февраля, 21:00

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Собянин рассказал о строящейся станции метро "Бачуринская"

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В поселении Сосенском в скором времени откроется станция метро "Бачуринская". О новой фазе строительства рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

По его словам, проект находится на финишной прямой. Готовность платформы составляет 70%. Сейчас строители завершают монолитные работы, монтируют инженерное оборудование. Внутреннюю отделку "Бачуринской" выполнят в стиле супрематизма.

Станция станет частью Троицкой линии метро. После ее открытия снизится нагрузка на дороги ТиНАО, а у горожан появится новый скоростной транспорт.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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