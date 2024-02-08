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Новости

08 февраля, 18:30

Город

Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Новости часа: в Москве благоустроили 68 км вдоль 42 набережных города за 13 лет

В 2024 году планируем благоустроить 19 общественных пространств – Собянин

Новости часа: Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины

Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины

Новости часа: город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков – Собянин

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 13 лет в Москве благоустроили 68 километров набережных. Об результатах и планах благоустройства рассказал Сергей Собянин.

Более 80 тысяч квадратных метров самостроя снесли на северо-востоке Москвы в 2023 году. Таковы данные Госинспекции по недвижимости.

Ко Дню науки на смотровой площадке "Москва-Сити" открыли выставку фотографий звездного неба.

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