Новости часа: Собянин сообщил о планах благоустройства столичных набережных на 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 13 лет в Москве благоустроили 68 километров набережных. Об результатах и планах благоустройства рассказал Сергей Собянин.

Более 80 тысяч квадратных метров самостроя снесли на северо-востоке Москвы в 2023 году. Таковы данные Госинспекции по недвижимости.

Ко Дню науки на смотровой площадке "Москва-Сити" открыли выставку фотографий звездного неба.