Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

В 2024 году в Москве собираются обновить еще 19 общественных пространств. Среди них – территории у выставочного зала информагентства ТАСС и Всероссийского музея декоративного искусства. Также запланированы работы по благоустройству двух трамвайных линий на улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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