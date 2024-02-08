Новости часа: в Москве благоустроили 68 км вдоль 42 набережных города за 13 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 13 лет в Москве благоустроили 68 километров вдоль 42 набережных города. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы в 2023 году. Об этом рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Экспозиция "Наука. Человек. Образование" откроется на ВДНХ 13 февраля. Об этом заявили в пресс-службе Российской академии образования.