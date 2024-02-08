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Новости

Новости

08 февраля, 16:00

Новости

Новости часа: в Москве благоустроили 68 км вдоль 42 набережных города за 13 лет

Новости часа: в Москве благоустроили 68 км вдоль 42 набережных города за 13 лет

В 2024 году планируем благоустроить 19 общественных пространств – Собянин

Новости часа: Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины

Собянин подвел итоги двух лет грантовой программы в сфере медицины

Новости часа: город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков – Собянин

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 13 лет в Москве благоустроили 68 километров вдоль 42 набережных города. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы в 2023 году. Об этом рассказали в Мосгосстройнадзоре.

Экспозиция "Наука. Человек. Образование" откроется на ВДНХ 13 февраля. Об этом заявили в пресс-службе Российской академии образования.

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