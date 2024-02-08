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Новости

08 февраля, 13:45

Город

Новости часа: город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков – Собянин

Новости часа: город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков – Собянин

Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Собянин объявил о начале приема заявок на участие в конкурсе "Новатор Москвы"

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В столице пройдет 46-й Московский международный кинофестиваль

Сергей Собянин пригласил отметить День зимних видов спорта в парках Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За два года город поддержал грантами 142 прорывных исследования столичных медиков. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти две тысячи километров путей на Московской железной дороге очистили от снега за неполные сутки. О работе специалистов сообщила пресс-служба магистрали.

Аттракцион "Солнце Москвы" приостановил работу из-за морозов. Об этом предупредила пресс-служба.

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