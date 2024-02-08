Новости часа: город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За два года город поддержал грантами 142 прорывных исследования столичных медиков. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти две тысячи километров путей на Московской железной дороге очистили от снега за неполные сутки. О работе специалистов сообщила пресс-служба магистрали.

Аттракцион "Солнце Москвы" приостановил работу из-за морозов. Об этом предупредила пресс-служба.