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08 февраля, 12:15

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Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро

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В поселении Сосенском скоро откроется станция метро "Бачуринская". О новой фазе строительства рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, проект находится на финишной прямой: готовность платформы составляет 70%. В данный момент строители завершают монолитные работы, а также монтируют инженерное оборудование. Внутреннюю отделку "Бачуринской" выполнят в стиле супрематизма.

Станция станет частью Троицкой линии метро. После ее открытия снизится нагрузка на дороги ТиНАО, а у горожан появится новый скоростной транспорт.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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