08 февраля, 12:15Новости
Собянин рассказал о строительстве станции "Бачуринская" Троицкой линии метро
В поселении Сосенском скоро откроется станция метро "Бачуринская". О новой фазе строительства рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
По словам мэра, проект находится на финишной прямой: готовность платформы составляет 70%. В данный момент строители завершают монолитные работы, а также монтируют инженерное оборудование. Внутреннюю отделку "Бачуринской" выполнят в стиле супрематизма.
Станция станет частью Троицкой линии метро. После ее открытия снизится нагрузка на дороги ТиНАО, а у горожан появится новый скоростной транспорт.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.