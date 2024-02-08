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Новости

Новости

08 февраля, 00:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

В столице пройдет 46-й Московский международный кинофестиваль

Сергей Собянин пригласил отметить День зимних видов спорта в парках Москвы

Новые поликлиники на Ленской и Автозаводской приняли первых пациентов – Собянин

Новости часа: Собянин выделил грант на проведение Московского международного кинофестиваля

Собянин: в апреле в столице пройдет Московский международный кинофестиваль

Новости часа: Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин упростил доступ в городской реестр стартапам и технологичным компаниям

Новости часа: стартапам станет легче получить доступ к городским мерам поддержки

Сергей Собянин рассказал о катках и лыжных трассах в парках Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва планирует привести в порядок 19 общественных пространств в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Около 15 тысяч сотрудников инженерных компаний привлекли для уборки снега в центре Москвы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра продлили в Московском регионе до утра 8 февраля. Это данные Гидрометцентра.

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