Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства общественных пространств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва планирует привести в порядок 19 общественных пространств в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Около 15 тысяч сотрудников инженерных компаний привлекли для уборки снега в центре Москвы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра продлили в Московском регионе до утра 8 февраля. Это данные Гидрометцентра.