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Собянин: объем производства московского машиностроения в 2022 году увеличен почти на 50%

Собянин: объем производства московского машиностроения в 2022 году увеличен почти на 50%

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За последний год объем продукции в области машиностроения в Москве вырос почти в полтора раза. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, лифты, станки и другую промышленную продукцию на данный момент производят около 200 столичных предприятий. При этом город предоставляет более 80 мер поддержки для бизнеса и граждан. Например, компании могут получить налоговые льготы, отсрочки по аренде, а также различные гранты и субсидии. Общий объем антикризисной поддержки бизнеса превышает 48 миллиард рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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