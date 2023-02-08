Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Город

Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Новости часа: спасатели МЧС РФ отправились в турецкий город Хатай на поиски россиян

Собянин сообщил о продолжении реализации проекта "Персональный помощник" для онкобольных

Новости часа: семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции

Движение по всем станциям БКЛ метро Москвы могут запустить в ближайшие дни

Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области физкультуры и спорта

Путин выразил надежду, что команда Собянина продолжит программы развития Москвы

Новости часа: 8 млн диагнозов поставлено с помощью искусственного интеллекта в Москве

Путин поблагодарил Собянина за реализацию столичных программ и проектов развития

Еще 10 стартовых площадок включили в программу реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем телеграм-канале.

Новые площадки расположены в четырех административных округах и восьми районах Москвы. В результате в комфортное жилье смогут переехать 7,5 тысячи человек из 41 старого дома.

Всего для возведения новостроек уже подобрано 575 стартовых площадок. Их общая площадь – более девяти миллионов квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациявидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика