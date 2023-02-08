Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок

Еще 10 стартовых площадок включили в программу реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем телеграм-канале.

Новые площадки расположены в четырех административных округах и восьми районах Москвы. В результате в комфортное жилье смогут переехать 7,5 тысячи человек из 41 старого дома.

Всего для возведения новостроек уже подобрано 575 стартовых площадок. Их общая площадь – более девяти миллионов квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.