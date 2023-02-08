Собянин сообщил о продолжении реализации проекта "Персональный помощник" для онкобольных

Проект "Персональный помощник" для онкобольных показал хорошие результаты, поэтому было принято решение его продлить. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Служба персональных помощников была создана для бережного сопровождения пациентов с онкологией. За 2,5 года работы туда обратились более 120 тысяч человек, отметил мэр.

Пациент может получить контакт персонального помощника в поликлинике вместе с направлением к врачу-онкологу. Это новый московский стандарт онкопомощи – пациенту начинают помогать уже на этапе подозрения на данное заболевание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.