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Собянин сообщил о продолжении реализации проекта "Персональный помощник" для онкобольных

Собянин сообщил о продолжении реализации проекта "Персональный помощник" для онкобольных

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Проект "Персональный помощник" для онкобольных показал хорошие результаты, поэтому было принято решение его продлить. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Служба персональных помощников была создана для бережного сопровождения пациентов с онкологией. За 2,5 года работы туда обратились более 120 тысяч человек, отметил мэр.

Пациент может получить контакт персонального помощника в поликлинике вместе с направлением к врачу-онкологу. Это новый московский стандарт онкопомощи – пациенту начинают помогать уже на этапе подозрения на данное заболевание. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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