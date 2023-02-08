Движение по всем станциям БКЛ метро Москвы могут запустить в ближайшие дни

Движение по всем станциям БКЛ могут запустить в ближайшие дни. О завершении строительства новой Кольцевой линии метро Москвы рассказал Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

По словам мэра, с открытием еще девяти станций на Большой кольцевой транспортная доступность увеличится примерно для миллиона москвичей. Новые маршруты позволят экономить в пути до 45 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.