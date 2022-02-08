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22:00

Собянин осмотрел площадку строительства новых объектов на территории МГТУ имени Баумана

мэр Москвы город видео Наиль Губаев Александра Корнева

Сергей Собянин осмотрел ход строительства новых объектов на территории МГТУ им. Н. Э. Баумана.

"По поручению президента в Москве развиваются кампусы ведущих вузов, университетов. Один из крупнейших таких проектов – это МГТУ имени Баумана. Совместно с правительством РФ здесь реализуется крупнейший за последние годы проект развития кампуса университета", – сказал мэр.

Собянин добавил, что в рамках проекта планируют обустроить около 170 тысяч квадратных метров новых площадей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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