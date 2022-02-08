Собянин осмотрел площадку строительства новых объектов на территории МГТУ имени Баумана

Сергей Собянин осмотрел ход строительства новых объектов на территории МГТУ им. Н. Э. Баумана.

"По поручению президента в Москве развиваются кампусы ведущих вузов, университетов. Один из крупнейших таких проектов – это МГТУ имени Баумана. Совместно с правительством РФ здесь реализуется крупнейший за последние годы проект развития кампуса университета", – сказал мэр.

Собянин добавил, что в рамках проекта планируют обустроить около 170 тысяч квадратных метров новых площадей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.