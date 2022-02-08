Собянин осмотрел ход строительства новых объектов на территории МГТУ имени Баумана

Сергей Собянин осмотрел площадку строительства новых объектов на территории МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Это один из старейших технических вузов страны. Многие его корпуса уже сильно устарели, а несколько зданий стали историческими памятниками. Их решено отреставрировать и тоже использовать как выставочных площадки.

"По поручению президента, в Москве развиваются кампусы ведущих вузов, университетов. Один из крупнейших таких проектов – это МГТУ имени Баумана. Совместно с правительством РФ здесь реализуется крупнейший за последние годы проект развития кампуса университета", – сказал Собянин

Мэр добавил, что в рамках проекта планируют обустроить около 170 тысяч квадратных метров новых площадей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.