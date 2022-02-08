Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве увеличился на 15% – Собянин

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за прошлую неделю увеличилось на 15%. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

По словам мэра, столичные власти надеются на снижение объемов госпитализаций по итогам текущей недели. Собянин также подчеркнул, что в Москве нарастили коечный фонд: в запасе столицы порядка 5 тысяч коек для больных COVID-19. При этом нагрузка на столичных врачей по прежнему остается большой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.