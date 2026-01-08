Сергей Собянин рассказал о планах развития 20 площадок КРТ в Москве

В 2025 году по программе комплексного развития территорий работы начнутся еще на двадцати площадках Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

В семнадцати районах столицы на месте бывших промзон и заброшенных участков появятся новые современные кварталы. Всего планируется построить более полутора миллионов квадратных метров недвижимости, что почти в пять раз больше, чем в прошлом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.