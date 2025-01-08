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Новости

08 января, 21:30

Новости

Новости часа: городские службы обеспечили штатную работу всех систем в праздники

Новости часа: городские службы обеспечили штатную работу всех систем в праздники

Собянин заявил, что все системы жизнеобеспечения в городе работали штатно в праздники

Новости часа: коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим до конца праздников

Новости часа: столичные службы обеспечили штатную работу всех систем в праздники

Собянин: все системы жизнеобеспечения в городе работали штатно в праздники

Собянин: 40 площадок принимают участие в проекте "Учебный день в музее"

Собянин рассказал о завершении строительства пожарного депо в ТиНАО

Собянин: в Москве идет прием заявок на пятый поток программы "Академия инноваторов"

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Новости часа: новый учебный корпус появится в Западном Дегунине в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В праздники специалисты городских служб обеспечили штатную работу всех систем жизнеобеспечения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В 2025 году планируется запустить несколько станций метро с цифровой навигацией, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Гололедица ожидается в столичном регионе в первый рабочий день 2025 года, сообщили синоптики.

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