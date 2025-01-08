Новости часа: городские службы обеспечили штатную работу всех систем в праздники

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В праздники специалисты городских служб обеспечили штатную работу всех систем жизнеобеспечения. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В 2025 году планируется запустить несколько станций метро с цифровой навигацией, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Гололедица ожидается в столичном регионе в первый рабочий день 2025 года, сообщили синоптики.

