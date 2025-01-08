08 января, 19:30Новости
Новости часа: коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим до конца праздников
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Коммунальные службы Москвы были переведены на усиленный режим работы на период новогодних праздников. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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