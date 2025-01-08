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Новости

Новости

08 января, 19:30

Новости

Новости часа: коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим до конца праздников

Новости часа: коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим до конца праздников

Новости часа: столичные службы обеспечили штатную работу всех систем в праздники

Собянин: все системы жизнеобеспечения в городе работали штатно в праздники

Собянин: 40 площадок принимают участие в проекте "Учебный день в музее"

Собянин рассказал о завершении строительства пожарного депо в ТиНАО

Собянин: в Москве идет прием заявок на пятый поток программы "Академия инноваторов"

Сергей Собянин рассказал о планах развития здравоохранения в Москве

Новости часа: новый учебный корпус появится в Западном Дегунине в 2025 году

Собянин рассказал о строительстве нового учебного корпуса в Западном Дегунине

Собянин: новый учебный корпус появится в районе Западное Дегунино в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Коммунальные службы Москвы были переведены на усиленный режим работы на период новогодних праздников. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве инвесторы построят девять спортивных объектов, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В течение дня в Москве ожидаются дождь и гололедица, сообщают синоптики.

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