Новости часа: коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим до конца праздников

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Коммунальные службы Москвы были переведены на усиленный режим работы на период новогодних праздников. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В Москве инвесторы построят девять спортивных объектов, сообщил заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В течение дня в Москве ожидаются дождь и гололедица, сообщают синоптики.

