Новости часа: девять офсетных контрактов заключила Москва в 2023 году – мэр Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять офсетных контрактов заключила Москва в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая зона отдыха появилась у станции МЦД-4 Очаково на западе Москвы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Три миллиона человек посетили Северный и Южный речные вокзалы в 2023 году, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.