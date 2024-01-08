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Новости

08 января, 17:15

Новости

Новости часа: девять офсетных контрактов заключила Москва в 2023 году – мэр Москвы

Новости часа: девять офсетных контрактов заключила Москва в 2023 году – мэр Москвы

Собянин: Москва заключила девять офсетных контрактов в 2023 году

Новости часа: число бизнес-поездок в Москву увеличилось на 28% – Собянин

Новости часа: число туристов и бизнес-поездок в Москве в 2023 году возросло – Собянин

Собянин: сеть МЦД выросла в вдвое в 2023 году

Больше 680 мероприятий прошли в рамках проекта "Знание.ВДНХ" в 2023 году – Собянин

Мэр Москвы рассказал о главных научных событиях на ВДНХ в 2023 году

Собянин рассказал об уникальной находке столичных археологов в Замоскворечье

Мэр Москвы подвел итоги работы благотворительного сервиса на портале mos.ru

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девять офсетных контрактов заключила Москва в 2023 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Новая зона отдыха появилась у станции МЦД-4 Очаково на западе Москвы, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Три миллиона человек посетили Северный и Южный речные вокзалы в 2023 году, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.

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