Новости часа: число бизнес-поездок в Москву увеличилось на 28% – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число бизнес-поездок в Москву увеличилось на 28%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 4 миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию по реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.

Посещаемость парка "Зарядье" в столице выросла на 18% с 2021 года, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.