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Новости

Новости

08 января, 16:30

Новости

Новости часа: число бизнес-поездок в Москву увеличилось на 28% – Собянин

Новости часа: число бизнес-поездок в Москву увеличилось на 28% – Собянин

Новости часа: число туристов и бизнес-поездок в Москве в 2023 году возросло – Собянин

Собянин: сеть МЦД выросла в вдвое в 2023 году

Больше 680 мероприятий прошли в рамках проекта "Знание.ВДНХ" в 2023 году – Собянин

Мэр Москвы рассказал о главных научных событиях на ВДНХ в 2023 году

Собянин рассказал об уникальной находке столичных археологов в Замоскворечье

Мэр Москвы подвел итоги работы благотворительного сервиса на портале mos.ru

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством

Собянин рассказал, как проходит новый сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

Московские школы приняли рекордное число учеников за 2023 год – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число бизнес-поездок в Москву увеличилось на 28%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 4 миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию по реновации. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.

Посещаемость парка "Зарядье" в столице выросла на 18% с 2021 года, пишет официальный портал мэра и правительства Москвы.

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