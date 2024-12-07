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07 декабря, 16:15

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Собянин сообщил о завершении реставрации Саввинского подворья

Собянин сообщил о завершении реставрации Саввинского подворья

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На Тверской завершилась реставрация Саввинского подворья 1907 года постройки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, над воссозданием исторического облика здания трудились более 150 специалистов. Подворье построено в неорусском стиле с изящными башенками и окнами разных форм. Благодаря тщательному подбору оттенков воссозданная плитка точно соответствует оригинальной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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