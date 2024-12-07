07 декабря, 16:15Новости
Собянин сообщил о завершении реставрации Саввинского подворья
На Тверской завершилась реставрация Саввинского подворья 1907 года постройки. Об этом сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра, над воссозданием исторического облика здания трудились более 150 специалистов. Подворье построено в неорусском стиле с изящными башенками и окнами разных форм. Благодаря тщательному подбору оттенков воссозданная плитка точно соответствует оригинальной.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.