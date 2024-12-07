Собянин: мост через Нагатинский затон планируется ввести в эксплуатацию в январе 2025 года

Мост через Нагатинский затон планируется ввести в эксплуатацию уже в январе 2025 года, рассказал Сергей Собянин.

Переправа позволит соединить территорию транспортного узла с жилыми домами, которые расположены на другой стороне затона. После окончания строительства метро станет ближе для 45 тысяч жителей Нагатинской набережной, а также улиц Судостроительная, Корабельная и Речников.

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