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07 декабря, 12:15

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Собянин: мост через Нагатинский затон планируется ввести в эксплуатацию в январе 2025 года

Собянин: мост через Нагатинский затон планируется ввести в эксплуатацию в январе 2025 года

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Мост через Нагатинский затон планируется ввести в эксплуатацию уже в январе 2025 года, рассказал Сергей Собянин.

Переправа позволит соединить территорию транспортного узла с жилыми домами, которые расположены на другой стороне затона. После окончания строительства метро станет ближе для 45 тысяч жителей Нагатинской набережной, а также улиц Судостроительная, Корабельная и Речников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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