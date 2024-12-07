Собянин: более 2 тыс новых вагонов появится в метро Москвы до 2030 года

Более 2 тысяч новых вагонов появится в московском метро до 2030 года, заявил Сергей Собянин. Таким образом, через 6 лет доля современных составов в метрополитене столицы превысит 90%.

Мэр рассказал о планах по обновлению подвижного состава общественного транспорта столицы. Изменения ждут и наземный транспорт. Так, по МЦД-3 и МЦД-4 будут запущены новые электрички, а автобусы на нескольких маршрутах заменят электробусами.

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