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07 декабря, 23:00

Новости

Собянин: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек

Собянин: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек

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Павильон "Макет Москвы" посетили более двух миллионов человек. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На ВДНХ в павильоне "Макет Москвы" посетители могут увидеть уменьшенную в 400 раз копию центральной части города. На площади размером в 429 квадратных метров создали свыше 23 тысяч сооружений. Мэр отметил, что хорошо видны детали: на макете воссоздали даже мозаику и барельефы на фасадах исторических зданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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