Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 декабря, 18:30

Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о разработке новых программ подготовки пилотов

Новости часа: Собянин рассказал о разработке новых программ подготовки пилотов

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Новости часа: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек

Собянин: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек

Собянин: Люберецкие очистные сооружения соответствуют лучшим экологическим стандартам

Новости часа: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Новости часа: мэр Москвы рассказал о реконструкции Люберецких очистных сооружений

Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В НИИ имени Склифосовского разработали новые программы подготовки пилотов для Московского авиацентра. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 200 столичных компаний присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ гостей ждет экскурсия на 6 языках, 11 светотехнических шоу, VR-аттракцион. Как отметил Сергей Собянин, этот павильон посетили уже больше двух миллионов человек.

Читайте также
мэр МосквытранспортэкономикагородвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика