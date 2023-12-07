Новости часа: Собянин рассказал о разработке новых программ подготовки пилотов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В НИИ имени Склифосовского разработали новые программы подготовки пилотов для Московского авиацентра. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 200 столичных компаний присоединились к нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ гостей ждет экскурсия на 6 языках, 11 светотехнических шоу, VR-аттракцион. Как отметил Сергей Собянин, этот павильон посетили уже больше двух миллионов человек.