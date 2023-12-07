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07 декабря, 18:15

Транспорт

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

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Пилоты Московского авиацентра совершили больше 190 экстренных вылетов с начала 2023 года. В этом году организация отпраздновала 20-летний юбилей.

7 декабря отмечается Международный день гражданской авиации. Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале сотрудников Московского авиацентра с профессиональным праздником. Он отметил, что в столице создали уникальную авиационную службу быстрого реагирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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