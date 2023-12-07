Новости часа: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один из самых популярных павильонов ВДНХ – "Макет Москвы" – посетили уже больше двух миллионов человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 50 маршрутов автобусов и электробусов в Москве идут до популярных катков. О вариантах маршрутов рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Бизнес-хаб из пяти многофункциональных зданий построят в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.