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07 декабря, 18:00

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Новости часа: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек

Новости часа: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек

Собянин: павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили более 2 млн человек

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Один из самых популярных павильонов ВДНХ – "Макет Москвы" – посетили уже больше двух миллионов человек. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 50 маршрутов автобусов и электробусов в Москве идут до популярных катков. О вариантах маршрутов рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Бизнес-хаб из пяти многофункциональных зданий построят в ТиНАО. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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