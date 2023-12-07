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07 декабря, 16:45

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Новости часа: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Новости часа: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Новости часа: мэр Москвы рассказал о реконструкции Люберецких очистных сооружений

Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Люберецкие очистные сооружения после масштабного обновления соответствуют лучшим экологическим стандартам на 100%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Лихачевский мост на севере столицы отремонтировали без остановки движения транспорта. О результатах ремонта рассказал заммэра Петр Бирюков.

Более 2,5 тысячи квартир передадут под заселение по реновации до конца 2023 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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