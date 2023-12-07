Новости часа: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Люберецкие очистные сооружения после масштабного обновления соответствуют лучшим экологическим стандартам на 100%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Лихачевский мост на севере столицы отремонтировали без остановки движения транспорта. О результатах ремонта рассказал заммэра Петр Бирюков.

Более 2,5 тысячи квартир передадут под заселение по реновации до конца 2023 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.