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07 декабря, 15:45

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о реконструкции Люберецких очистных сооружений

Новости часа: мэр Москвы рассказал о реконструкции Люберецких очистных сооружений

Собянин: основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершены

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Собянин: построим семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заканчивается реконструкция Люберецких очистных сооружений, рассказал Сергей Собянин.

Пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 за четыре года совершили 255 миллионов бесплатных пересадок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Центр инноваций и импортозамещения построят в ТиНАО, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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