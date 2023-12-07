Новости часа: мэр Москвы рассказал о реконструкции Люберецких очистных сооружений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заканчивается реконструкция Люберецких очистных сооружений, рассказал Сергей Собянин.

Пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 за четыре года совершили 255 миллионов бесплатных пересадок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Центр инноваций и импортозамещения построят в ТиНАО, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.