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Новости

Новости

07 декабря, 15:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Собянин: построим семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку

Мэр Москвы рассказал, как обновят станции Моссельмаш, Лихоборы и Останкино

"Мой район. Навигатор": минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пилоты Московского авиацентра совершили более 190 экстренных вылетов с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Познавательный поезд Рувики" запустили на Сокольнической линии метро, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В центрах госуслуг москвичи получили 1,2 миллиона водительских удостоверений, говорится на портале правительства Москвы.

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