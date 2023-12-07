Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пилоты Московского авиацентра совершили более 190 экстренных вылетов с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Познавательный поезд Рувики" запустили на Сокольнической линии метро, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В центрах госуслуг москвичи получили 1,2 миллиона водительских удостоверений, говорится на портале правительства Москвы.