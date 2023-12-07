Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку построят в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

В Москве открыли зимний музыкальный фестиваль "Зарядье". Участие в нем примут звезды мировой музыки и балета, ведущие музыкальные и хореографические коллективы.