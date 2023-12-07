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Новости

07 декабря, 13:45

Культура

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве новых пешеходных мостов в Москве

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Собянин: построим семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку

Мэр Москвы рассказал, как обновят станции Моссельмаш, Лихоборы и Останкино

"Мой район. Навигатор": минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве

Новости часа: в Шереметьево установили самые большие в столице ящики для писем Деду Морозу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку построят в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 1,3 тысячи катков будут работать в Москве этой зимой. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

В Москве открыли зимний музыкальный фестиваль "Зарядье". Участие в нем примут звезды мировой музыки и балета, ведущие музыкальные и хореографические коллективы.

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