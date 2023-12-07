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07 декабря, 12:45

Транспорт

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Собянин рассказал о работе Московского авиационного центра

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Собянин: построим семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку

Мэр Москвы рассказал, как обновят станции Моссельмаш, Лихоборы и Останкино

"Мой район. Навигатор": минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве

Новости часа: в Шереметьево установили самые большие в столице ящики для писем Деду Морозу

Новости часа: сугробы вырастут минимум на 15 см до конца декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин одобрил планы строительства еще трех московских городских вокзалов. Это Моссельмаш, Лихоборы и Останкино МЦД-3.

В декабре в столице передадут под заселение по реновации более 2,5 тысячи квартир. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Более 50 маршрутов автобусов и электробусов в Москве идут до популярных катков. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

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