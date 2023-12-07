Новости часа: Собянин одобрил планы строительства трех московских городских вокзалов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин одобрил планы строительства еще трех московских городских вокзалов. Это Моссельмаш, Лихоборы и Останкино МЦД-3.

В декабре в столице передадут под заселение по реновации более 2,5 тысячи квартир. Об этом заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Более 50 маршрутов автобусов и электробусов в Москве идут до популярных катков. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.