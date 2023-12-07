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Новости

07 декабря, 12:00

Город

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Собянин: построим семь пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку

Мэр Москвы рассказал, как обновят станции Моссельмаш, Лихоборы и Останкино

"Мой район. Навигатор": минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится в Москве

Новости часа: в Шереметьево установили самые большие в столице ящики для писем Деду Морозу

Новости часа: сугробы вырастут минимум на 15 см до конца декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Новости часа: мэр рассказал о строительстве развязки для съезда с МСД на Каширское шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации. Пилоты совершили более 190 экстренных вылетов с начала 2023 года, сообщил мэр столицы.

На севере Москвы завершили ремонт Лихачевского моста. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Электробусы начали обслуживать еще два маршрута на востоке столицы. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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