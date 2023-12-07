Новости часа: Собянин рассказал о развитии пожарной и санитарной авиации в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации. Пилоты совершили более 190 экстренных вылетов с начала 2023 года, сообщил мэр столицы.

На севере Москвы завершили ремонт Лихачевского моста. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Электробусы начали обслуживать еще два маршрута на востоке столицы. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.