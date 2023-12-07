Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Подарочные шоколадные наборы появились на полках московских магазинов. Десятки видов от разных фабрик: в железных банках, коробках и мягких игрушках. Известно, что столичные кондитеры трудились с февраля.

Как заявил Сергей Собянин, объем производства на столичных промышленных площадках за последние шесть месяцев вырос на 15%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2022 году. Растущий спрос стимулирует предприятия расширять и модернизировать линии, в этом им помогает город, отметил мэр столицы.

Известно, что на данный момент бизнесу доступно свыше 20 системных мер. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.