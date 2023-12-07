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07 декабря, 11:45

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Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

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В День гражданской авиации Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра. В 2023 году организация отпраздновала 20-летний юбилей.

За неполные 12 месяцев 2023 года пилоты Московского авиацентра экстренно поднимались в воздух более 190 раз. В распоряжении сотрудников – 5 пожарных, 5 санитарных вертолетов и вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях используют в чрезвычайных случаях. Подробнее о том, как функционирует авиацентр, – в эфире телеканала Москва 24.

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