Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра с Днем гражданской авиации

В День гражданской авиации Сергей Собянин поздравил сотрудников Московского авиацентра. В 2023 году организация отпраздновала 20-летний юбилей.

За неполные 12 месяцев 2023 года пилоты Московского авиацентра экстренно поднимались в воздух более 190 раз. В распоряжении сотрудников – 5 пожарных, 5 санитарных вертолетов и вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях используют в чрезвычайных случаях. Подробнее о том, как функционирует авиацентр, – в эфире телеканала Москва 24.