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07 декабря, 22:30

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Собянин назвал провокацией сообщения о второй волне мобилизации

Собянин назвал провокацией сообщения о второй волне мобилизации

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Сергей Собянин назвал провокацией сообщения о второй волне мобилизации. А рассуждения о том, что из столицы мобилизовали меньше людей, мэр назвал бессовестными.

По словам Собянина, число мобилизованных из столицы пропорционально количеству из других регионов. При этом Москва обеспечила всем необходимым 13 тысяч мест для размещения мобилизованных. И город помогает тем, кто уже на службе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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