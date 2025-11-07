Форма поиска по сайту

07 ноября, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме

Второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мост соединит восточную часть поймы и парк "Фили", а также создаст пешеходную связь с метро "Терехово" Большой кольцевой линии.

Конструкция будет выполнена в едином стиле с Гагаринским мостом – в серых тонах с красными акцентами. В западной части поймы началось строительство пешеходного моста до Крылатского. Оба объекта планируют открыть в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыстроительствогородвидеоНаталия Шкода

