Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме

Второй пешеходный мост будет построен в Мнёвниковской пойме, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мост соединит восточную часть поймы и парк "Фили", а также создаст пешеходную связь с метро "Терехово" Большой кольцевой линии.

Конструкция будет выполнена в едином стиле с Гагаринским мостом – в серых тонах с красными акцентами. В западной части поймы началось строительство пешеходного моста до Крылатского. Оба объекта планируют открыть в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.