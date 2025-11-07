Форма поиска по сайту

07 ноября, 12:15

Мэр Москвы

Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в память о параде 1941 года

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь годовщины военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

В церемонии приняли участие представители кадетского движения Москвы, военный комендант столицы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев, председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. Присутствующие почтили память павших солдат минутой молчания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

