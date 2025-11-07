Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 ноября, 10:00

Мэр Москвы

Собянин подвел итоги первого года работы центра ядерной медицины в "Коммунарке"

Центр ядерной медицины в "Коммунарке" отмечает год успешной работы. Как сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге, за этот период столичные пациенты получили доступ к передовым технологиям в борьбе с онкологией.

По словам мэра, центр, открытый в сентябре 2024 года, уже помог почти 3 тысячам человек пройти эффективное лечение, а также дал более 5 тысячам пациентам возможность пройти высокоточную диагностику. Главные направления – лучевая, радионуклидная терапия и радиоизотопная диагностика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

