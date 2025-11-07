Форма поиска по сайту

07 ноября, 07:45

Собянин сообщил о росте доступности высокотехнологичной медицины для детей

Почти в 1,5 раза за 2025 год выросло число детей, которые получили необходимую высокотехнологичную помощью в московских клиниках. О том, что такое лечение становится в столице все доступнее, написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Он отметил, что современные технологии применяются во всех детских стационарах города и московские медики успешно используют множество новых и уникальных разработок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

