Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония приурочена к 83-й годовщине парада 1941 года. Его участники отправлялись на фронт прямо с Красной площади. Это 28 тысяч человек. Парад показал, что они не собираются сдаваться и готовы к решающей битве за Москву. Сегодня в мероприятии приняли участие и военнослужащие Преображенского полка, они вынесли еловые венки и установили их перед Вечным огнем. Память погибших почтили минутой молчания.

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