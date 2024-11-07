07 ноября, 20:00Новости
Новости часа: 158 тысяч рабочих мест за 5 лет появятся в Москве в рамках спецпрограммы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 5 лет в Москве рассчитывают создать свыше 158 тысяч рабочих мест в рамках спецпрограммы. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Работа проката электросамокатов в Москве может продлиться до середины ноября, проинформировали в Дептрансе.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве достигнет пика 9 ноября и на 5 градусов превысит норму.