Новости часа: 158 тысяч рабочих мест за 5 лет появятся в Москве в рамках спецпрограммы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 5 лет в Москве рассчитывают создать свыше 158 тысяч рабочих мест в рамках спецпрограммы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работа проката электросамокатов в Москве может продлиться до середины ноября, проинформировали в Дептрансе.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве достигнет пика 9 ноября и на 5 градусов превысит норму.