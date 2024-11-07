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07 ноября, 20:00

Новости

Новости часа: 158 тысяч рабочих мест за 5 лет появятся в Москве в рамках спецпрограммы

Новости часа: 158 тысяч рабочих мест за 5 лет появятся в Москве в рамках спецпрограммы

Новости часа: новые промышленные объекты построят в Москве до 2030 года

Собянин рассказал, что построят в рамках программы создания мест приложения труда

Собянин: к московской ИИ-платформе "МосМедИИ" подключились уже 20 регионов России

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект строительства новой улицы в Бирюлеве Западном

Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади

Новости часа: в районе Гольяново построят новые кварталы

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Новости часа: в Бирюлеве Западном будет построена новая улица

Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За 5 лет в Москве рассчитывают создать свыше 158 тысяч рабочих мест в рамках спецпрограммы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работа проката электросамокатов в Москве может продлиться до середины ноября, проинформировали в Дептрансе.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве достигнет пика 9 ноября и на 5 градусов превысит норму.

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