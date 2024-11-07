Новости часа: новые промышленные объекты построят в Москве до 2030 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве до 2030 года построят более 80 промышленных, логистических и образовательных объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

До конца года число поездок на речных электросудах в Москве превысит 1,5 миллиона, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Карты "Тройка" с российскими чипами нового поколения поступили в метро Москвы, проинформировали власти столицы.