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Новости

Новости

07 ноября, 18:30

Новости

Новости часа: новые промышленные объекты построят в Москве до 2030 года

Новости часа: новые промышленные объекты построят в Москве до 2030 года

Собянин рассказал, что построят в рамках программы создания мест приложения труда

Собянин: к московской ИИ-платформе "МосМедИИ" подключились уже 20 регионов России

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект строительства новой улицы в Бирюлеве Западном

Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади

Новости часа: в районе Гольяново построят новые кварталы

Новости часа: Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Новости часа: в Бирюлеве Западном будет построена новая улица

Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Сергей Собянин: в Бирюлеве Западном будет построена новая улица

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве до 2030 года построят более 80 промышленных, логистических и образовательных объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

До конца года число поездок на речных электросудах в Москве превысит 1,5 миллиона, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Карты "Тройка" с российскими чипами нового поколения поступили в метро Москвы, проинформировали власти столицы.

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