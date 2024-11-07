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07 ноября, 18:15

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Собянин рассказал, что построят в рамках программы создания мест приложения труда

Собянин рассказал, что построят в рамках программы создания мест приложения труда

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В Москве появится свыше 158 тысяч новых рабочих мест до 2030 года. Сергей Собянин в своем телеграм-канале подробно рассказал об инвестициях в рынок труда. С начала 2024 суммарная площадь объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда выросла вдвое по сравнению с прошлым годом.

В планах строительство еще 80 объектов. В ближайшие годы построят промышленные, логистические, спортивные и образовательные комплексы, школы, детские сады. Всего по программе создания мест приложения труда будет привлечено больше 2 триллиона рублей инвестиций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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