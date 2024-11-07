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Новости

07 ноября, 14:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект строительства новой улицы в Бирюлеве Западном

Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект строительства новой улицы в Бирюлеве Западном

Собянин поздравил москвичей с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади

Новости часа: в районе Гольяново построят новые кварталы

Новости часа: Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Новости часа: в Бирюлеве Западном будет построена новая улица

Сергей Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Сергей Собянин: в Бирюлеве Западном будет построена новая улица

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

Новости часа: вокзал ЗИЛ объединит две линии метро, МЦК и наземный городской транспорт

Новости часа: создание московского городского вокзала ЗИЛ завершится в 2028 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую улицу построят в Бирюлеве Западном. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На строящейся станции метро "ЗИЛ" устанавливают светильники, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сервисы аренды самокатов возобновили доступ для пользователей в Москве, заявили представители кикшеринга.

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