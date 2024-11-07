Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект строительства новой улицы в Бирюлеве Западном

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую улицу построят в Бирюлеве Западном. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На строящейся станции метро "ЗИЛ" устанавливают светильники, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сервисы аренды самокатов возобновили доступ для пользователей в Москве, заявили представители кикшеринга.