07 ноября, 14:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин утвердил проект строительства новой улицы в Бирюлеве Западном
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую улицу построят в Бирюлеве Западном. Об этом рассказал Сергей Собянин.
На строящейся станции метро "ЗИЛ" устанавливают светильники, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Сервисы аренды самокатов возобновили доступ для пользователей в Москве, заявили представители кикшеринга.